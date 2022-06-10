Белград, , 20:16 — REGNUM Посла России Сербии Александра Боцан-Харченко удивляют комментарии западных дипломатов о мнимой зависимости Сербии от российских энергоносителей. Об этом Боцан-Харченко заявил 10 июня в интервью сербскому изданию «Политика».

Александр Боцан-Харченко Ruserbia.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

По словам главы российской дипломатической миссии в Сербии, в отношениях Москвы и Белграда никогда не было «зависимости и неравенства».

«Сотрудничество в нефтегазовой отрасли и во всех других областях было и есть взаимовыгодным. Мы уверены, что Западу не удастся навязать сербам свою извращенную логику: те страны, которые ввели против России ограничительные меры, меньше всего заботятся о благосостоянии собственного населения, которое сейчас пожинает горькие плоды русофобии, политической и экономической недальновидности», — рассказал Боцан-Харченко.

Напомним, что западные страны призывают Сербию присоединиться к антироссийским санкциям, так как процесс интеграции новых стран в ЕС подразумевает согласование внешней политики страны-кандидата с политикой Брюсселя. Сербия является кандидатом на вступление в этот союз.