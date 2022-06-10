Москва, , 08:29 — REGNUM Ключевым фактором сильного рубля является сохранение высоких цен на нефть, которые обеспечивают на рынке высокое предложение валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль © ИА REGNUM

Торги на Мосбирже 9 июня открылись снижением по рублевым парам. По итогам торгов российская валюта закрылась в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,08%, до 59,35 руб., евро/рубль — на 0,46%, до 63,30 руб., фунт/рубль — на 5,36%, до 77,10 руб.

Наибольшую прибыль рубль получил в паре с британским фунтом. Британец тоже решил закрепиться ниже 70 руб., чтобы быть ближе к своим союзникам.

Усилить распродажи инвалюты могло решение Тинькофф банка ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте в размере 1% в месяц. Аналогичную комиссию банк будет брать с брокерских счётов. Днем ранее о комиссии заявил Райффайзенбанк.

Из-за санкций и отсутствия спроса на валюту, она для банков стала токсичной. Если комиссия доберется до брокерских счётов, то капитал инвесторов начнет быстро перемещаться на криптобиржи. Спасением для всех станут стейблкойны, за которые ты еще будешь получать пассивный доход от стейкинга.

На дневной сессии курс доллара снижался до 57,40 руб. К закрытию торгов рубль растерял всю прибыль. Президент России Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки.

Теперь ставку продажи валюты будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Участники рынка расценили такое решение, как снижение предложения валюты на рынке.

Сегодня, 10 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $122 за баррель. Цена немного отступила от максимума, но по-прежнему торгуется на максимальных отметках. В центре внимания сегодня заседание ЦБ России.

По итогам заседания ожидается снижения ключевой ставки Банка России на 100 базисных пунктов, до 10% годовых. Есть небольшая вероятность сокращения до 9,5%, то есть до уровня, который был до спецоперации. Аргументами для снижения ставки могут быть:

— ослабление валютного контроля для физлиц и экспортеров. Эти меры указывают на снижение рисков для финансовой стабильности;

— ослабление инфляционного давления. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 17,02% на 3 июня с 17,35% неделей ранее;

— курс доллара торгуется ниже 60 руб. Крепкий рубль способствует снижению инфляции.

Учитывая, что предложение валюты доминирует на рынке, то после снижения ставки, рубль может немного ослабнуть и затем опять укрепиться.

Читайте также: Рубль крепнет вопреки всему