Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Южнокорейский концерн Hyundai на неопределённый срок приостановил проект реконструкции бывшего завода General Motors в поселке Шушары в Пушкинском районе Санкт–Петербурга.

Autoforum.cz Hyundai

Как сообщает 10 июня «Деловой Петербург», планы концерна начать весной текущего года первый этап реконструкции цехов завода и строительство новых корпусов так и остались на бумаге. Из-за геополитической и экономической ситуации все работы на объекте приостановлены на неопределённый срок.

Опрошенные изданием эксперты предположили, что Hyundai может пересмотреть концепцию инвестпроекта, отказавшись от первоначальных планов выпуска более дорогих автомобилей из-за их невостребованности. Однако ни от самого концерна, ни от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт–Петербурга получить комментариев на этот счет не удалось.

Напомним, бывший завод американского концерна General Motors в Шушарах Hyundai выкупил в 2020 году. Предполагалось, что в приобретение южнокорейский вложит порядка 36 млрд рублей, а с 2023 года на его базе начет выпускать кроссоверы Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage.

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Добавим, что основная площадка концерна Hyundai в Петербурга с 1 марта приостановила работу «в связи с нехваткой комплектующих из–за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов». По этой же причине не работают два других автосборочных предприятия города — Toyota и Nissan.