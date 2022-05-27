Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM На петербургском автомобильном заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», принадлежащем южнокорейской автомобилестроительной корпорации Hyundai, продлили состояние простоя до 30 июня 2022 года. Об этом 27 мая сообщили работники предприятия, пишет интернет-издание «Фонтанка».

Цех сборки на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Дарья Драй © ИА REGNUM

Сотрудники завода получили рассылку, согласно которой с 4 по 17 июля работники предприятия уходят в плановый отпуск. Таким образом, неофициально простой предприятия продлевается до 18 июля. Помимо «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» работа приостановлена и на петербургском заводе по производстве двигателей Hyundai WIA.

При этом Hyundai пока не планирует покидать российский рынок, и к сокращению рабочих смен или увольнению не прибегает.

Напомним, что проблемы с выпуском автомобилей на петербургском заводе Hyundai начались еще в начале марта 2022 года. Приостановка производства связана, прежде всего, с сохраняющимися проблемами в логистике и нехваткой комплектующих.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский завод Hyundai возобновит работу 9 марта