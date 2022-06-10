Минск, 10 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Белоруссия намерена возобновить поставки калийных удобрений и карьерных грузовиков Белорусского автозавода в Индию и ищет для этого обходные пути. Об этом рассказал 10 июня белорусский посол в Нью-Дели Андрей Ржеусский.

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Он отметил, что торгово-экономические отношения Белоруссии и Индии пострадали из-за введённых Западом санкций. Нарушились цепочки поставок, которые складывались годами и были надёжными и приемлемыми по цене для обеих сторон. Это касается многих белорусских товаров, в первую очередь стратегических — калийных удобрений и больших карьерных БелАЗов.

«Мы ищем возможные пути, как можно возобновить эти поставки в обход европейских стран», — сказал Ржеусский ТАСС.

По его словам, через Европу белорусские товары практически не идут. Даже предприятия, формально не попавшие под санкции, столкнулись со сложностями при отправке товаров через европейские страны и порты.

Сейчас Белоруссия рассматривает варианты доставки своей продукции в Индию через дружественные страны, включая Россию. На белорусские калийные соединения приходилось от 20% до 40% индийского импорта удобрений.

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