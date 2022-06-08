Вашингтон, 8 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ищут способы преодолеть продовольственный кризис. В этой связи активно рассматривается предложение о временном снятии части санкций с Белоруссии в обмен на создание коридора для транспортировки зерна с Украины. Речь идёт об отрасли калийных удобрений. Об этом со ссылкой на источники в американской администрации сообщает газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В центре дебатов между чиновниками администрации находится предложение отказаться на шесть месяцев от санкций в отношении белорусской промышленности по производству калийных удобрений в надежде, что это может заставить президента Белоруссии Александра Лукашенко открыть железнодорожный коридор для украинского зерна», — пишет издание.

Идея состоит в том, чтобы транспортировать зерно по железной дороге с Украины по территории Белоруссии на север, в портовый город Клайпеду, а не направлять его морским путем по Чёрному морю.

Такая инициатива нашла поддержку у сотрудников ООН и некоторых дипломатов, однако против этот выступает Украины. Именно поэтому, подчеркнул в беседе с изданием высокопоставленный американский чиновник, Вашингтон вряд ли решится снять санкции с Белоруссии.

Отменять санкции против Белоруссии не хотят и чиновники Госдепартамента США, поскольку сомневаются в том, что соглашение с белорусской стороной сработает. При этом Совет национальной безопасности Белого дома считает, что возможное соглашение оказывается единственным жизнеспособным вариантом, пусть и довольно сложным.

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Пока официальных предложений США Белоруссии не сделали и продолжают изучать доступные возможности, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что возможность отмены, либо смягчения режима санкций против России в обмен на помощь в вывозе зерна с Украины не рассматривалась Соединёнными Штатами.

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Напомним, США и их союзники выдвинули России обвинения в блокировке черноморских портов Украины и создании препятствий поставкам зерна на мировой рынок. При этом Россия заявила о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна из Одессы и других портов и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это станет возможным после разминирования Киевом акватории. Дипломат добавила, что Россия также готова поставлять своё зерно всем нуждающимся странам.