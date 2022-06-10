Москва, , 09:42 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обратила внимание на то, что в своем заявлении Пентагон проговорился о работе с биолабораториями на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.

Ирина Яровая Kremlin.ru

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«Пентагон, как пойманные с поличным наёмники на Украине, пытается рассказать, что был «всего лишь» «поваром» и «садоводом», но как всегда бывает с преступниками, даже делая такие неуклюжие пассажи, они выбалтывают и важную информацию», — отметила Яровая.

Так, по ее мнению, важное в заявлении Пентагона — фактическое подтверждение того, что 20 лет главное ведомство США и НАТО осваивает Украину, а значит все ужасное, что случилось с этой страной за эти годы, совершалось под управлением и прямым участием США.

«То, что они называют «легальной деятельностью», запрещало даже доступ служб безопасности Украины к секретам исследований и задач этих лабораторий, ставших по сути военно-биологическими объектами США», — указала она.

Результатом этой деятельности стало разрушение системы здравоохранения Украины, массовое снижение вакцинации и иммунитета населения, появление эпидемий и новые опасные заболевания, очевидно, привнесённые, подчеркнула вице-спикер Госдумы.

«Как, например, азиатский туберкулёз. Натуральная оспа, вирус Зига, Эбола, разработка зоопереносчиков и технических средств вброса вирусов и патогенов как-то совсем не «сочетаются» с благими намерениями», — констатировала Яровая.

Несомненно, что спецоперация России в защиту ЛНР и ДНР по денацификации Украины стала разоблачением чудовищно опасной стратегии США, говорит парламентарий.

«Информация Пентагона не оставляет никаких сомнений в том, что речь идёт об опасном глобальном военно-биологическом проекте США. Под грифом «секретно» Пентагон создал военно-биологическую разведывательную сеть и военно-биологические полигоны. С помощью вирусов и патогенов США не просто многократно намереваются усилить господство доллара и экономическую зависимость других стран, Пентагон хочет напрямую управлять жизнью миллионов людей, уничтожая по своему усмотрению целые народы и страны», — заявила Яровая.

Соединенные Штаты поддерживали работу 46 лабораторий на Украине в рамках совместных программ, сосредоточенных на улучшении здравоохранения и мер безопасности в сельском хозяйстве, говорится в информационном бюллетене Пентагона об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения с Украиной, Россией и другими странами бывшего Советского Союза.