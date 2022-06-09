Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 9 июня, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 2,14%, до 58,12 рубля. Евро теряет 2,71%, откатываясь до 61,86 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубли sm-ekb2005

«Игнорируя очередные послабления на валютном рынке и ожидания того, что завтра на заседании ЦБ ключевая ставка вновь будет снижена, рубль продолжает укрепляться.

9 июня президент РФ Владимир Путин отменил требование для экспортеров обязательно продавать 50% валютной выручки. Теперь этот параметр будет регулировать правительство исходя их экономической ситуации.

Рубль уже практически вернулся на те уровни, на которых находился перед последним внеочередным снижением ставки, но продолжает укрепляться.

Тем временем ряд банков уже начинает вводить плату за хранение валюты на счетах, что еще сильнее поддержит рубль.

Впрочем, вероятно, 10 июня, на фоне заседания ЦБ РФ и накануне трехдневных выходных можно будет увидеть некоторый отскок от минимумов», — предполагает эксперт.

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