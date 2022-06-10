Москва, , 08:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поступил трусливо, лицемерно и глупо, когда ввёл персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и других государственных деятелей. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия»).

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Зеленский 9 июня подписал указ о бессрочных антироссийских санкциях. Как сообщало ИА REGNUM, в числе ограничений — блокировка активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, покупку земельных участков, получение украинской визы.

«Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок», — сказал Шеремет РИА Новости.

Он напомнил, что ещё недавно украинский президент заявлял о желании встретиться с Путиным и провести переговоры, теперь же — вводит санкции. Зеленский, по его словам, загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине.

Поступок Зеленского — реверанс в сторону Запада, отрезающий все пути для конструктивного диалога с Россией. Зеленский, который и так принёс украинскому народу одни несчастья, продолжает курс на его уничтожение.

Что касается России, добавил депутат, никакими санкциями её не запугать, а эффект будет как раз обратный. Киевский режим неизбежно капитулирует, санкции будут отменены.

«Ни западные страны, ни Украина ничего так и не добились санкциями в отношении России за последние восемь лет. Наша страна умеет держать любой удар», — подчеркнул Шеремет.

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