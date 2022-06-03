Киев, 3 июня, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Украинские власти подготовили список из более чем 12 тысяч граждан России, введения санкций в отношении которых Киев намерен добиваться на международном уровне. Об этом сообщил 3 июня официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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По его словам, в список вошли «олигархи, официальные должностные лица, пропагандисты» и другие российские граждане, которые «подрывают национальную безопасность» Украины.

В том числе, как сообщил Николенко, Киев продолжит добиваться наложения санкций на патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Каких-либо других фигурантов списка представитель МИД Украины не упомянул.

В настоящее время Киев совместно с «партнёрами» работает над созданием «механизма, который позволит определять приоритетность применения персональных санкций» к тем или иным лицам, добавил украинский дипломат.