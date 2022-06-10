Манила, 10 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. На филиппинском вулкане Булусан, расположенном в провинции Сорсогон, в течение суток сейсмологи зафиксировали не менее 149 вулканических землетрясений. Это следует из размещённого 10 июня отчёта республиканского института вулканологии и сейсмологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Специалисты института отмечают, что угроза извержения вулкана Булусан продолжает оставаться незначительно. Однако воздушным судам рекомендовано воздержаться от приближения к вулкану, на котором могут произойти внезапные паровые и фреатические выбросы.

С 6 по 9 июня на Булусане было зарегистрировано в общей сложности 52 вулканических землетрясения.

5 июня на вулкане Булусан произошло фреатическое извержение, в результате которого выброс пара достиг высоты 150 метров, по близлежащей территории был рассеян влажный пепел. Из домов, расположенных вблизи вулкана, было экстренно эвакуировано более 200 человек.

В этот же день на вулкане было зафиксировано 27 землетрясений, с 6 по 9 июня — ещё 52.

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