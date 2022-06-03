Манила, , 06:39 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин, сообщает филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Последствия землетрясения Martin Luff

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 31 километре от города Кагвейт в провинции Суригао-дель-Сур. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16 километров. Подземные толчки ощутили жители острова Минданао и провинции Лейте в центральной части Филиппин. Ученые отмечают, что землетрясение может вызвать афтершоки и причинить ущерб. Тем не менее сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,6. Его очаг находился в 35 километрах от города Чигник на глубине 42,8 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.