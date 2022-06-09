Москва, 9 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. ЛДПР категорически осуждает решение отдельных банков о введении комиссии за хранение валютных вкладов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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«Особенно непонятно, зачем это делать сейчас, когда многие граждане итак в стрессе из-за объявленной России санкционной, экономической войны, переживают из-за своих накоплений», — отмечают в партии.

Если банкам невыгодно хранить валют, пусть вводят комиссию для новых вкладов, но не трогают старые, рекомендуют парламентарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, один из российских банков принял решение, в соответствии с которым владельцам карточных счетов в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках с балансом свыше 1000 у.е. придется платить 1% в месяц (12% годовых).