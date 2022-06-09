Москва, 9 июня, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Студентов, попавших в колледжи и вузы по целевому набору, следует наказывать за плохую успеваемость, полагают в Минобрнауки. Соответствующий проект поправок, предложенных ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Студенты

Сейчас в положении о целевом наборе не предусмотрены какие-либо нормы успеваемости. При этом если студент прекращает учиться по своему желанию, он должен возместить средства своему несостоявшемуся работодателю.

Минобрнауки предлагает включить в договоры студентов, обучение которых оплачивают потенциальные работодатели, ряд новых пунктов. Так, заказчик обучения выберет для студента дисциплины, модули и практики, по которым сформулирует критерии успеваемости.

Результаты по меньшей мере двух промежуточных аттестаций позволят заказчику принять решение «о неисполнении требований». Такую норму предлагается ввести с 1 сентября 2023 года.

Потенциальному работодателю предложат два вида «наказания» для нерадивого студента: сокращение мер поддержки или расторжение договора. К мерам поддержки относятся стипендия, оплата общежития или аренды квартиры, дополнительных образовательных программ. До расторжения договора заказчик должен будет принять меры для повышения успеваемости студента.

Руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования, член экспертного совета при правительстве РФ Виктор Панин подтвердил, что проблема качества образования для студентов-целевиков весьма острая.

«Студенты-целевики поступают в вузы по своему конкурсу, в котором проходные баллы значительно ниже, чем у остальных абитуриентов, и часто халтурно относятся к обучению», — рассказал он газете «Ведомости».

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