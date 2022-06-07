Москва, 7 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Преодоление последствий Болонской системы в нашей стране должно вестись по двум направлениям: нет чуждому нашей культуре западному влиянию в российских школах и вузах и нет проводникам этого влияния, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 июня, комментируя высказывания заместителя министра образования и науки Дмитрия Афанасьева.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ

Как сообщалось ранее, Афанасьев заявил, что российские вузы России не принимают участия в Болонском процессе, Болонская группа еще 11 апреля объявила о своем решении прекратить представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах. «Я бы сказал, что это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — отметил заместитель министра.

«Внедрение у нас в стране западной системы высшего образования и неизбежное подстраивание под неё общеобразовательной школы имело отрицательные и даже губительные последствия не только собственно для системы образования. В ней самой и её «продукции» — выпускниках вузов и школ — мы отмечаем только дебилизацию, а вот в самих преподавателях, профессуре и учителях — рост числа прозападно настроенной публики, армии (с учётом размеров нашей страны это именно армия) компрадоров. Они кормились с рук американских, европейских и наших проводников западного влияния, выслуживались перед ними в целях карьерного продвижения, материального стимулирования и так далее.

Так что и преодоление последствий Болонской системы в нашей стране должно будет вестись по этим двум направлениям: нет собственно чуждому нашей культуре западному влиянию в российских школах и вузах и нет проводникам этого влияния. Будет такая твёрдая позиция, они быстро подожмут хвост. А некоторые — ещё и перевоспитаться успеют!» — отметил Михаил Демурин.