Донецк, , 09:12 — REGNUM Большая часть больниц на освобождённых территориях Донецкой Народной Республики значительно повреждена, тем не менее, медучреждения функционируют. Об этом глава минздрава ДНР Александр Оприщенко рассказал в опубликованном 9 июня интервью ТАСС.

Улица Мариуполя Никита Третьяков © ИА REGNUM

По его словам, к настоящему моменту на освобождённых территориях зарегистрировано 18 учреждений, в которых при содействии регионов России пройдёт ремонт. У большей части зданий и сооружений — значительные повреждения.

Несмотря на это, больницы «функционируют на имеющихся площадях, продолжают оказывать помощь жителям», отметил министр.

Так, в больницах Мариуполя работают российские медики-добровольцы. В целом в ДНР врачей не хватает на первичном уровне и в службе скорой помощи.

Медучреждения функционируют в полном объёме, принимают раненых и пострадавших, оказывают плановую помощь. Работают и государственные, и частные медицинские организации, добавил Оприщенко.

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