Мариуполь, ДНР, 7 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Выплату пенсии в Мариуполе, ранее освобождённом от киевских боевиков, начал пенсионный фонд Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июня сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики в городе Мариуполе начал выплату первых денежных пособий. Сегодня и в ближайшие дни средства получат те горожане, кто в числе первых подал заявку на переоформление пенсионных выплат», — говорится в сообщении.

Также указывается, что пенсионные выплаты будут выдаваться при предъявлении паспорта в центрах почтовой связи на территории Мариуполя.

Кроме того, отмечается, что в общей сложности, по информации министерства труда и социальной политики ДНР, от постоянно проживающих в Мариуполе граждан было принято 46 608 заявлений на получение пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.