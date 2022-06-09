Москва, 9 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Петр I сыграл положительную роль в истории России, в этом уверены 90% жителей России. Чаще о заслугах Петра I перед Отечеством говорят пенсионеры (95%), реже — мужчины (88%) и жители Северо-Кавказского ФО (78%), приводит данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

omskportal.ru Памятник Петру I работы Зураба Церетели

В первую очередь главными заслугами Петра I опрошенные назвали возрождение армии и флота (36%), сотрудничество с Европой (13%) и основание города на Неве — Петербурга (9%).

Также респонденты ценят Петра Великого за военные победы: Полтавскую битву, выход к Балтийскому морю, развитие экономики и укрепление государственности, культурное развитие и рост авторитета Российской империи на международной арене.

Только 5% опрошенных отрицательно оценивают роль Петра I в российской истории. По их мнению он проводил ненужные для России реформы, искоренил русскую культуру, традиции русского народа и вёл жестокую политику тирании.

Опрос по телефону проведён 3 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения Петра I.

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