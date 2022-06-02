Москва, , 13:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом сегодня, 2 июня заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории нашей страны.

«Президент обязательно примет участие 9 июня в одном из мероприятий празднования юбилея Петра I», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России выпустил в обращение серебряные и золотые памятные монеты «350-летие со дня рождения Петра I».

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