Донецк, 8 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Центральная часть Донецка оказалась под огнём украинских войск. Есть раненые, в том числе женщины и дети, сообщил мэр города Алексей Кулемзин 8 июня в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

Он отметил, что в 14:40 зафиксирован массированный артиллерийский обстрел центра города. Это район Дома правительства и площади Ленина.

«Обстрел центральной части города продолжается. Прилеты в районе площади Ленина», — написал Кулемзин.

Пока известно о троих пострадавших при обстреле центра города. Это две женщины, одна из которых беременна, и ребёнок.

Ранее Кулемзин сообщил об обстреле Ленинского района Донецка. Там повреждён детский сад.

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