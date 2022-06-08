Донецк, , 12:42 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 8 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

В 12:10 очередной удар нанесён с позиций в Новомихайловке. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал населённый пункт Красный Партизан.