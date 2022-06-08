Москва, 8 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Власти Великобритании не просили Россию посодействовать в обмене британских наёмников, сдавшихся в плен в Мариуполе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 8 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, пыталась ли британская сторона договориться с Москвой о судьбе наёмников, были ли просьбы об обмене. Песков ответил отрицательно.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли будет расценить попытку Великобритании обжаловать приговор наёмникам со стороны ДНР как признание суверенитета республики, легитимности её следствия и суда.

«Так можно ставить вопрос», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, британские подданные Шон Пиннер и Эйден Аслин, воевавшие на стороне Киева, сдались в плен в Мариуполе (ДНР) в середине апреля. Генеральная прокуратура ДНР заявила об окончании расследования и передаче уголовного дела в отношении Аслина в суд. Иностранцу может грозить смертная казнь.

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