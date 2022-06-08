Лондон, , 08:57 — REGNUM Родственники британца Эйдена Аслина, который сдался в плен в Мариуполе после участия в боевых действиях на стороне Украины, пытаются вернуть его на родину. Заявление семьи распространил 7 июня МИД Великобритании.

Разрушенные дома в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что члены семьи Аслина в настоящий момент работают с украинским правительством и Форин оффисом, пытаясь вернуть его домой. Они выразили благодарность тем, кто их поддерживает и попросили журналистов уважать частную жизнь семьи.

«Мы очень любим Эйдена, нам его очень не хватает, и мы надеемся, что его очень скоро отпустят», — рассказали родственники британца.

Аслин и другой британец Шон Пиннер, а также подданный Марокко Саадун Брагим 7 июня дали показания в Верховном суде ДНР. По версии следствия, они являлись наёмниками и совершили преступления по трём статьям уголовного кодекса республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны России заявили, что иностранные наёмники — не комбатанты, и в лучшем случае их ждёт длительный тюремный срок. Власти ДНР заявляют, что наёмникам может грозить смертная казнь.

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