Москва, 8 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Положение российских средств массовой информации в США незавидное, на них идут гонения. Об этом 8 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

СМИ

Она подчеркнула, что российская сторона хотела бы привлечь внимание американских госструктур и общественности к тому, что творится с российскими средствами массовой информации на территории Соединённых Штатов.

«Дело в том, что там им объявлена война, настоящая война», — указала российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в МИД РФ была вызвана посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих российских СМИ, в том числе ВГТРК. Российское ведомство выразило своё негативное отношение к «подобной деструктивной линии», являющейся неприемлемой и ведущей к окончательному разрушению двусторонних отношений.

Читайте также: В МИД России рассказали об ответах на дискриминацию российских журналистов

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва будет симметрично отвечать другим странам, дискриминирующим российские СМИ за рубежом.

Ранее по теме: Посла Британии вызвали в МИД РФ из-за гонений на российские СМИ