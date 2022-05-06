Москва, , 23:25 — REGNUM Британии будет дан ответ в связи с введёнными ею очередными санкциями, в том числе против российских СМИ, сообщили 6 мая в пресс-службе МИД РФ.

Посол Соединенного Королевства Великобритании в Российской Федерации Дебора Броннерт Dvinanews.ru

Об этом было объявлено британскому послу в РФ Деборе Броннерт, которую 6 мая вызвали в МИД РФ. «Ей был выражен решительный протест в связи с принятием Лондоном очередного пакета антироссийских санкций, под которые попал ряд ведущих СМИ нашей страны, в том числе ВГТРК», — сообщили в МИД РФ.

Российское ведомство выразило своё негативное отношение к «подобной деструктивной линии», являющейся неприемлемой и ведущей к окончательному разрушению двусторонних отношений.

Москва оценивает притеснение Лондоном антироссийских СМИ как очередное проявление двуличия и цинизма британских политиков.

«[Послу] указали, что российская сторона продолжит жёстко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры», — заявили в ведомстве.

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