Москва, 8 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Власти США не выдают и не продлевают визы российским журналистам, счета корпунктов заблокированы. Если ситуация не будет урегулирована, у американских СМИ в России тоже возникнут проблемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 июня на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что 6 июня о положении российских журналистов в США рассказывалось на встрече с представителями аккредитованных в РФ американских СМИ. В США журналистам из России создали «невыносимые условия " для жизни и профессиональной деятельности.

«Чтобы эффект был посильнее, мы сказали, что всё то же самое, если оно не прекратится в США, мы начнём делать в отношении американских журналистов в России», — сказала Захарова.

По её словам, конструктивных предложений пока нет, и время пошло. Россия будет действовать соразмерно, если в Вашингтоне не передумают «травить и изничтожать российских журналистов».

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