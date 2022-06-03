Москва, , 12:31 — REGNUM Вашингтон обязан ответить за применение на Украине оружия, поставляемые из США, против мирных жителей. Об этом сегодня, 3 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РСЗО США HIMARS Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho

По её словам, украинские неонацисты активно применяют поставляемое Соединёнными Штатами и под нажимом США оружие против гражданского населения, не считаясь с жизнями мирных жителей, и что самое страшное — детей и подростков.

«Причём удары преднамеренно наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации США любое применение РСЗО HIMARS войсками Украины будут считать оборонительным, заявил заместитель шефа Пентагона Колин Кол.

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