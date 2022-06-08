Париж, 8 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Велогонка «Тур де Франс» в 2 024 году не состоится в Париже, как того требует традиция, из-за организации Олимпийских игр тем же летом, передает BFM TV.

Commons.wikimedia.org Велогонка Тур де Франс. 1997

Впервые с момента создания мероприятия в 1 903 году финиш состоится не в Париже, на Елисейских полях, а в Ницце, 21 июля. Такой выбор объясняется проведением Олимпийских игр, организованных в Париже в том же году. Олимпиада-2 024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, около четверти рейсов, запланированных на утро 9 июня в аэропорту Парижа, были отменены из-за забастовки сотрудников.

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