Париж, 8 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Около четверти рейсов, запланированных на утро 9 июня в аэропорту Парижа, были отменены из-за забастовки сотрудников, требующих повышения заработной платы, сообщает Le Figaro.

frankieleon В аэропорту

Генеральное управление гражданской авиации попросило компании сократить количество рейсов с 7:00 до 14:00 9 июня, когда несколько европейских аэропортов столкнулись с огромными трудностями в управлении пассажирами из-за нехватки персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, девять профсоюзов и медицинских коллективов во Франции выйдут на улицу 7 июня, чтобы предупредить о положении в государственных больницах.

Читайте также: В 50 городах Франции медики выйдут на акции протеста