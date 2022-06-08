Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская экономика находится в самом лучшем положении за всю историю, что позволит справиться с инфляцией. Пользователей Twitter возмутила её оценка, они оставили по этому поводу ироничные комментарии.

Карин Жан-Пьер The White House

Многие комментаторы отметили, что Жан-Пьер говорит о каком-то вымышленном мире. Так, пользователь Jake Avra предположил, что пресс-секретарь сравнила нынешнюю ситуацию со Средневековьем.

«Мне понадобилось 300 долларов, чтобы заправить две машины бензином, и я не могу сходить в продуктовый магазин, не тратя каждый раз по 250 долларов. Для кого именно экономика в лучшем положении?» — спросил Garrett.

Chip Sr удивился тому, что американская администрация действительно верит в свою эффективность. Либо они надеются, что продолжат «нести эту чушь», а люди, в конце концов, в неё поверят, добавил он.

Tracey Branson предположила, что Жан-Пьер «что-то употребляет», а Mariana Barrera заявила, что хотела бы жить в описанной пресс-секретарём стране.

«Подумайте о том, насколько плохой была экономика в 1 800-х годах. Тогда ведь люди ничего не могли себе позволить. Никаких средств связи и даже кондиционера!» — с иронией отметила Pat.

Linda olone написала, что ситуация может насмешить богатых людей, тогда как обычные работающие американцы едва сводят концы с концами.

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