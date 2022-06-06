Вашингтон, , 02:49 — REGNUM Экономическую ситуацию в США сравнили с «походом в сортир», выразив надежду на то, что никто не нажмёт на кнопку «смывного бачка». Такие аналогии приводит обозреватель Дэвид Голдман в колонке CNN.

В публикации журналист поднимает ситуацию с ростом цен в США, отмечая, что для «укрощения инфляции» у Федеральной резервной системы есть «ограниченная способность» и проблемы с прогнозированием «того, когда прекратить повышать ставки, прежде чем это погрузит экономику в рецессию».

Голдман полагает, что экономика страны, «вероятно, катится в сортир», выразив надежду на то, что в этих условиях никто «не нажмёт на кнопку на смывном бачке».

Как сообщало ИА REGNUM, США и его сателлиты после начала специальной военной операции России на Украине усиливают санкционное давление на РФ. Это, в свою очередь, приводит к экономическим проблемам на Западе, в том числе к росту цен на продукты и топливо.

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