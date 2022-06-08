Москва, , 13:20 — REGNUM Должность протопресвитера (главного священника) военного и морского духовенства, существовавшая в России до 1 918 года, восстановлена. Это решение принял Священный синод Русской православной церкви (РПЦ), следует из опубликованных на сайте Московской патриархии журналах заседания Синода.

Священники во время службы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Протопресвитером военного и морского духовенства назначен председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

«Возродить существовавшую до 1 918 года должность протопресвитера военного и морского духовенства», — говорится в публикации.

Такую должность ввели в Российской Империи в 1 890 году. Протопресвитер приравнивался по рангу к архиепископу и генерал-лейтенанту. Он назначал дивизионных и флотских благочинных.

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