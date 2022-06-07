Москва, 7 июня, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Синод Русской православной церкви принял решение образовать Крымскую митрополию. Об этом 7 июня сообщает официальный сайт РПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Синод

В новую митрополию войдут три епархии — Симферопольская, Джанкойская и Феодосийская. Их приняли в подчинение Синоду РПЦ.

На заседании, прошедшем 7 июня, было рассмотрено обращение архиереев Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Синоду РПЦ с просьбой о переводе вверенных им епархий в непосредственное ведение патриарха и Синода. В епархиях пояснили, что состоявшийся 27 мая собор УПЦ предоставил архиереям право самостоятельно принимать решения по вопросам епархиальной жизни.

Синод постановил принять епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение, в том числе из-за практической невозможности их сообщения с Киевской митрополией.

Главой Крымской митрополии назначен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.