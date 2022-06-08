Москва, 8 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль символически прибавила в весе по итогам сессии 7 июня, завершив день выше отметки 61 рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 8 июня, котировки снова находятся под давлением, пытаясь стабилизироваться в районе 60 руб. после утреннего падения к отметке 58 руб.

За счет сохранения низкого импорта в сочетании с высоким предложением экспортеров наша валюта продолжает игнорировать прочие факторы.

На этот раз в рамках дальнейшего послабления валютных ограничений ЦБ РФ увеличил лимит перевода иностранной валюты за рубеж. Более того, Минфин решил разрешить экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

Теоретически все это должно давить на курс рубля, но пока заметной реакции нет — возможно, она будет отложенной, особенно если подкрепится более значимым снижением ставки Банка России, чем ожидается.

Значимым техническим препятствием дня пары доллар/рубль сейчас является 20-дневная скользящая средняя, которая всю прошлую неделю мешала попыткам укрепления USD.

Так, прохождение этого барьера станет важным сигналом для рубля, который торгуется в тесном диапазоне, а низкая волатильность, как известно, зачастую предвещает резкий прорыв в том или ином направлении.

Учитывая приближающиеся события во главе с инфляционным отчетом из США и заседанием Банка России 10 июня, волатильность повысится, как минимум, перед выходными», — пояснил эксперт.

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