Москва, , 08:13 — REGNUM Рублёвые пары продолжают торговаться в ограниченных ценовых диапазонах, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги wilkernet

В начале торговой сессии 7 июня рубль укрепился к доллару США, к закрытию дня ослабился и закрылся в небольшом минусе.

По итогам дня рубль показал смешанную динамику. Закрылся в плюсе против британца и сдал позиции доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,04%, до 61,04 руб., евро/рубль — на 0,77%, до 65,60 руб. Пара фунт/рубль упала на 3,06%, до 81,43 руб.

Британец подешевел к доллару и рублю, поскольку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пережил вотум доверия, сохранив свой пост. Инвесторы недовольны расколом в партии. За него проголосовали 211 парламентариев против 148.

Опираясь на эти данные, букмекерские конторы оценивают шансы Джонсона потерять должность премьера до конца 2022 года с вероятностью 45-50%.

Минфин РФ и ЦБ РФ сделали два важных заявления по ослаблению валютного контроля.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение разрешить экспортерам зачислять полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам валюту на свои счета за рубежом с 6 июня.

С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран. Ранее лимит составлял $50 тыс.

Внимание инвесторов переключилось на заседание ЦБ России, которое пройдет 10 июня. Рынок ожидает снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 10% годовых.

Сегодня, 8 июня, торговые диапазоны на торговую сессию ожидаются 60-64 руб. за доллар и 63,00-69,00 за евро.

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