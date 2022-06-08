Москва, 8 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине продвигается согласно плану. Об этом сегодня, 8 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Kremlin.ru Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Глава МИД России подчеркнул, что спецоперация на Украине достигает поставленных задач.

«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались на российских границах внешними игроками, находящимися при этом далеко от границ РФ», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу начались в Анкаре.

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