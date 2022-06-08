Анкара, , 10:25 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу начались в Анкаре. Об этом сообщает 8 июня турецкий государственный канал TRT Haber.

Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в Москве. 24.08.2018 Mid.ru

«Министр Лавров прибыл на переговоры с Чавушоглу. Переговоры начались», — говорится в сообщении.

Ожидается, что по окончании переговоров министры проведут совместную пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи в Анкаре Лавров намерен обсудить со своим турецким коллегой перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной. В российском МИД анонсировали «очень интенсивные переговоры» с турецкой стороной.

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