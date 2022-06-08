Москва, 8 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В КПРФ обеспокоены планами сократить полномочия Счетной палаты по контролю за банковским сектором, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума

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«Мы считаем это недопустимо. Мы знаем, что в банковском секторе сегодня тоже более 1 трлн появилось денег…», — отметил в ходе пленарного заседания депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

По его словам, по Госдуме ходят люди и ищут способы решить вопрос по полномочиям СП.

В ответ ведущий заседание спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Коломейцеву назвать имена и фамилии лоббистов.

Он также выступил с инициативой по аналогии практикой в судебной системе завести журналы, куда бы записывались посетители и суть обращения, позже вопрос докладывается председателю суда.

«Может быть, нам тоже такие журналы ввести? И чтобы дальше эти журналы в комитете по безопасности и борьбе с коррупцией изучали?» — рассуждает Володин.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) сообщил, что к нему с таким вопросом не приходили. То же сказал и глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).