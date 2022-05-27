Вашингтон, , 00:19 — REGNUM Возможность отмены, либо смягчения режима санкций против России в обмен на помощь в вывозе зерна с Украины не рассматривалась Соединёнными Штатами. Об этом 26 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

На просьбу уточнить, ведутся ли обсуждения варианта отмены санкционных мер в отношении России, связанные с содействием при вывозе зерна с Украины, Карин Жан-Пьер ответила, что таковых обсуждений не проводится.

«Это дело рук России. Это на России», — заявила Жан-Пьер, поясняя сложности с экспортом продовольствия Украиной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, США не планируют задействовать армию для вывоза зерна с территории Украины.

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