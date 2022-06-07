Москва, , 16:14 — REGNUM Сегодня, 7 июня, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,45%, до 60,74 рубля. Евро теряет 1,38%, отступая до 64,20 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на высокую вероятность того, что на заседании 10 июня ЦБ РФ вновь снизит ключевую ставку, рубль продолжает укрепляться.

Этому способствует сохранение высокого внешнеторгового профицита, а также повышение рыночного спроса на облигации федерального займа, доходность по которым уже значительно ниже текущего уровня инфляции и ставки ЦБ.

В целом прогнозы по российской экономике и исполнению бюджета остаются позитивными, а в отсутствие иностранных спекулянтов спрос на валюту остается низким.

Вероятно, российская валюта продолжит движение в боковом коридоре 60-62 рубля за доллар», — считает эксперт.

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