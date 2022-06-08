Сеул, 8 июня, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Находящийся с визитом на Украине председатель правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Ли Чжун Сок 6 июня встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 8 июня сообщает агентство Yonhap.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи, точное время и место которой не указывается, стороны обсудили помощь, которую Сеул может оказать Киеву. По данным агентства, Зеленский в очередной раз запросил у Южной Кореи помощь военного характера, а также предложил участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Ли Чжун Сок заверил Зеленского, что донесёт содержание разговора до президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Делегация от правящей партии Южной Кореи численностью 10 человек прибыла на территорию Украины 4 июня и планирует вернуться на родину до конца недели. Гости с Корейского полуострова также встретились с представителями украинского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая партия Южной Кореи направила на Украину так называемую «специальную делегацию мира и солидарности Республики Корея и Украины», возглавляемую председателем партии Ли Чжун Соком.

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