Сеул, , 10:21 — REGNUM МИД Южной Кореи выделил $3 млн на проект Всемирной продовольственной программы (ВПП) по оказанию чрезвычайной помощи Украине. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей международной организации.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, около $2 млн будет выделено на продовольственную и денежную помощь, а также материально-техническую поддержку, а $1 млн будет направлен на оказание помощи украинским беженцам в Молдавии.

В марте текущего года Сеул выделил $1,5 млн на проект продовольственного агентства ООН по оказанию помощи Украине.

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