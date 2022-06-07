Москва, , 20:22 — REGNUM На удары ВСУ по Донбассу необходимо отвечать ударами по административным зданиям в Киеве. Об этом 7 июня ИА REGNUM заявил публицист Андрей Бахарев.

Ракетный удар Defense.gov

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«На обстрел спальных районов Донбасса, мне кажется, что в ответ должен проходить точечный обстрел места принятия решений в Киеве», — заявил публицист.

Бахарев считает, что «в обязательном и системном порядке должно поражаться как минимум одно административное здание в Киеве, после соответствующих предупреждений»

«Ни в чём не повинные люди регулярно получают смертельные удары от ВСУ. Ответственные же за это товарищи сидят в комфортных условиях в Киеве и о чём-то там рассуждают. Такое впечатление, что жители Киева потеряли веру в то, что спецоперация продолжается», — заключил публицист.

Напомним, что в первых числах июня ВСУ нанесли массированные удары артиллерией и РСЗО по Донецку и другим городам Донбасса, в результате чего погибли мирные жители, и т.ч. дети. Во время обстрелов применялись поставленные американцами гаубицы калибра 155 мм.