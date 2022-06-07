Москва, , 19:27 — REGNUM ВСУ вполне могут снова нанести удары по острову Змеиный и попытаться осуществить его захват. Об этом 7 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

Остров Змеиный Shao

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«Вполне возможно, что Украина нанесёт еще удары по острову Змеиный», — заявил эксперт.

По мнению Сивкова, ВСУ будут сейчас наносить удары по ложным направлениям, чтобы отвлечь силы ВС РФ от главного направления, на котором сейчас ВС РФ уничтожает группировку ВСУ на Донбасской дуге.

Напомним, что ранее ВСУ 9 мая пытались атаковать ВС РФ на острове Змеиный, в результате чего понесли большие потери в людях и технике и не достигли поставленных целей.