Минск, , 18:30 — REGNUM Боевики из Белоруссии, воюющие на Украине и в Донбассе на стороне киевских властей в составе «Полка Кастуся Калиновского», призвали своих сторонников входить в ряды официальных белорусских структур: территориальной обороны и народного ополчения. Призыв размещён в телеграм-канале боевиков.

Белорусские националисты на Украине Belaruspartisan.org

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«Калиновцы» рассчитывают, что тем самым их единомышленники усовершенствуют свои военные навыки и соберут информацию о пунктах выдачи оружия и командных складах.

«Ваше личное участие, полученные навыки и информация потребуется во время освобождения Белоруссии», — говорится в сообщении телеграмм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах Белоруссии 7 июня начались тренировки по переходу с мирного на военное время и занятия по боевой готовности.