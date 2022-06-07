Москва, , 16:09 — REGNUM Офисы Пенсионного фонда РФ проектировались и строились именно как офисные здания, причем, зачастую они находятся в тех районах, где адекватной офисной недвижимости нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Отделение ПФР в Барнауле

«Наиболее эффективно их было именно в этом качестве и выставить на рынок для продажи или аренды. С учетом того, что прежде эта недвижимость для ПФР была лишь источником расходов, даже назначив цены ниже рынка объединенный фонд был бы в плюсе.

Это было бы неплохим подспорьем для российского бизнеса. Но, с другой стороны, рынок недвижимости сейчас, на фоне ухода западных компаний и сокращения потребительского спроса и без того находится под давлением.

Если на нем появится сразу так много предложений, это может ударить по всему девелоперскому сектору в целом. С учетом того, что сейчас требуется поддерживать этот сектор как локомотив спроса на металлы, стройматериалы и др., видимо, решено вложить средства государства в переоборудование зданий под медицинские учреждения. Это поддержит занятость и спрос на стройматериалы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, освободившиеся после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования «дворцы ПФР» отдадут под размещение стационаров, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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