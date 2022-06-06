Москва, , 17:20 — REGNUM Высвободившиеся грандиозные здания Пенсионного фонда в регионах будут переданы под размещение социальных служб, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом в своем телеграм-канале объявил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нас часто спрашивают о «дворцах» Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — цитирует Голикову парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме принимала участие виц-премьер Голикова. В закрытом для СМИ режиме обсуждался пакет законов об объединении ПФР и Фонда социального страхования. Пакет правительственных законопроектов Госдума обсудит в первом чтении 8 июня.

Вместе с тем в 2020 году будучи председателем правления Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что расходы на приобретение зданий для Пенсионного фонда России составляют ничтожную долю среди всех трат организации. В 2021 году предполагалось, что фонд продолжит строительство и реконструкцию 13 зданий сметной стоимостью более 2,698 млрд рублей — в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской областях, Мордовии, Краснодарском, Приморском краях и Севастополе.

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