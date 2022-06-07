Москва, , 15:19 — REGNUM Законопроект, направленный на восстановление возможности реализации программ специалитета российскими вузами, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Для этого необходимо утвердить федеральные государственные образовательные стандарты по программам специалитета по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования, а также сформировать Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования таким образом, чтобы по каждой специальности, направлению подготовки по решению вузов могли бы реализовываться программы специалитета, отмечают авторы.

Смысл Болонского процесса заключается в обеспечении академической мобильности студентов, в первую очередь трансграничной, напомнили в КПРФ.

Для обеспечения такой мобильности российских студентов была введена двухступенчатая структура высшего образования — бакалавриат и магистратура. Однако утверждение такой структуры в системе высшего образования России как обязательной для большинства вузов и образовательных программ привело к практическому исключению из системы возможности получения высшего образования по программе специалитета по большинству специальностей и направлений подготовки, отмечают в Госдуме.

Ранее Россия была исключена из Болонского процесса.