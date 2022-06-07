Москва, , 14:25 — REGNUM Будущее дворцов Пенсионного фонда России (ПФР) теперь будет напрямую связано с благополучием россиян на пенсии и состоянием их здоровья, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Отделение ПФР в Краснодаре Skyscrapercity.com

«Пакет законодательных инициатив о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования РФ (далее Единый фонд) внесен в Государственную думу в мае. Предполагается, что объединение ПФР и ФСС улучшит не только социальное обслуживание граждан, но и принесет ежегодную экономию бюджету порядка 50 млрд рублей.

На чем предполагается сэкономить при создании единой структуры? Административные расходы на содержание Единого фонда не превысят показатели, заложенные в федеральном бюджете для ПФР и ФСС на 2022 год.

Вместо разрозненных баз данных для каждого фонда предполагается создать единую базу на новой цифровой платформе для расчета пенсионных и социальных выплат. Создание единого фонда предполагает сокращение численности работников ПФР и ФСС, уменьшение количества площадей, ранее занимаемых каждым фондом, для размещения работников объединенного фонда.

Изменения связаны с переводом работы Единого фонда в режим дистанционного обращения, поэтому в дальнейшем новой структуре не требуется такого большого количества административных зданий и других ресурсов, как прежде. Стоимость объектов недвижимости только Пенсионного фонда России составляет порядка 120 млрд руб.

В 2018 году дворцами ПФР возмутился президент Владимир Путин. Он отметил, что в ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами, что выступает раздражителем для наших граждан».

В 2021 году ПФР предполагал продолжение строительства и реконструкцию 13 зданий общей сметной стоимостью более 2,7 млрд рублей — в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях, в Мордовии, Краснодарском, Приморском краях и Севастополе. Сегодня все складывается так, что больше дворцов у фондов не будет.

Здания, которые освободятся после объединения ПФР и ФСС, не предполагается выставлять на продажу. Здания ПФР в российских регионах переоборудуют под стационары больниц либо бюро медико-социальной экспертизы.

Государственная дума 7 июня рассмотрит законопроект о передаче освобождающихся административных зданий ПФР и ФСС под больничные стационары. Единый фонд будет работать в режиме «одного окна», зарекомендовавшего себя при создании многофункциональных центров государственных услуг в г. Москве, Московской области и в ряде других регионов.

Рассмотрение законопроектов по объединению ПФР и ФСС в первом чтении назначено в Госдуме на 8 июня. Ожидается, что процесс объединения фондов будет завершен к 1 января 2023 года», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что высвободившиеся грандиозные здания Пенсионного фонда в регионах будут переданы под размещение социальных служб.

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