Москва, 7 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Пока нет никаких четких очертаний в подходах по вывозу зерна из украинских портов. Об этом 7 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока нет никаких очертаний», — сказал Песков.

Он добавил, что есть заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам.

Это позволит судам, после проверки российскими военными на предмет отсутствия оружия, войти в порт, загрузиться зерном и затем проследовать в сторону международных вод.

Он также напомнил о словах Путина о том, что Россия не будет использовать разминированные коридоры для наступательных действий.

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